«Динамо» — «Сочи»: гости громят бело-голубых, забив четвертый гол в первом тайме

«Сочи» в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» довел счет до разгромного. На 45+2-й минуте встречи гол с пенальти забил Кристиан Нобоа. Счет стал 4:1.

В случае победы Сочи станет серебряным призером чемпионата России.