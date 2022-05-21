«Арсенал» — «Урал»: полузащитник туляков Кайнов забил первый гол за клуб
Полузащитник тульского «Арсенала» Максим Кайнов отыграл один гол в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» — 1:2.
На 42-й минуте футболист реализовал выход один на один с передачи Кирилла Панченко.
Кайнов перешел в «Арсенал» в феврале 2021 года. 20-летний россиянин проводит седьмой матч за клуб, гол в ворота «Урала» стал для него первым в составе команды.
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|
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|
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|29
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|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
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|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
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|П
|
|
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Крылья Советов
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Зенит
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Реми Кабелла
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|
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
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|23
|1
|4
|
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|1
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