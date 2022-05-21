«Арсенал» — «Урал»: полузащитник туляков Кайнов забил первый гол за клуб

Полузащитник тульского «Арсенала» Максим Кайнов отыграл один гол в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» — 1:2.

На 42-й минуте футболист реализовал выход один на один с передачи Кирилла Панченко.

Кайнов перешел в «Арсенал» в феврале 2021 года. 20-летний россиянин проводит седьмой матч за клуб, гол в ворота «Урала» стал для него первым в составе команды.