ЦСКА на своем поле в Москве примет «Зенит» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу сезона 2023 / 2024 в воскресенье, 3 сентября. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 17.30 по московскому времени.

Онлайн-трансляция встречи с формальными событиями матча будет доступна по ссылке. Телекананы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» бесплатно покажут видеотрансляцию противостояния ЦСКА — «Зенит». Прямой эфир на «Матч ТВ» начнется в 16.30, на «Матч Премьер» — в 17.15.

После шести туров армейцы под руководством тренера Владимира Федотова набрали 10 очков и занимают шестое место в РПЛ. Команда Сергея Семака располагается на третьей строчке с 13 баллами.

«СЭ» также проведет подробную текстовую трансляцию игры ЦСКА — «Зенит».

РПЛ: расписание матчей и трансляции чемпионата России седьмого тура