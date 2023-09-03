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Сегодня, 16:30

ЦСКА — «Зенит»: прямая трансляция матча РПЛ

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Зенит» начнется в 16.30 мск 3 сентября на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты Дуглас Сантос и Максим Мухин.
Дуглас Сантос (слева) и Максим Мухин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА на своем поле в Москве примет «Зенит» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу сезона 2023 / 2024 в воскресенье, 3 сентября. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 17.30 по московскому времени.

Онлайн-трансляция встречи с формальными событиями матча будет доступна по ссылке. Телекананы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» бесплатно покажут видеотрансляцию противостояния ЦСКА — «Зенит». Прямой эфир на «Матч ТВ» начнется в 16.30, на «Матч Премьер» — в 17.15.

После шести туров армейцы под руководством тренера Владимира Федотова набрали 10 очков и занимают шестое место в РПЛ. Команда Сергея Семака располагается на третьей строчке с 13 баллами.

«СЭ» также проведет подробную текстовую трансляцию игры ЦСКА — «Зенит».

РПЛ: расписание матчей и трансляции чемпионата России седьмого тура

Федор Чалов и&nbsp;Клаудиньо. ЦСКА — «Зенит»: центральный матч тура. Онлайн-трансляция
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
6
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
7
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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