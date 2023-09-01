РПЛ: расписание матчей и трансляции чемпионата России 2 и 3 сентября

Матч «Урал» — «Ахмат» откроет седьмой тур чемпионата России по футболу 2 сентября

2 и 3 сентября пройдут матчи седьмого тура чемпионата России по футболу. «СЭ» публикует расписание и трансляции предстоящих игр РПЛ. Время начала — московское.

Расписание и трансляции матчей РПЛ 2 и 3 сентября

2 сентября. 13.00. «Урал» — «Ахмат»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

2 сентября. 15.15. «Пари НН» — «Рубин»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

2 сентября. 17.30. «Крылья Советов» — «Факел»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

2 сентября. 20.00. «Краснодар» — «Спартак»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

3 сентября. 13.00. «Оренбург» — «Сочи»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

3 сентября. 15.15. «Локомотив» — «Балтика»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

3 сентября. 17.30. ЦСКА — «Зенит»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

3 сентября. 20.00. «Ростов» — «Динамо»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

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