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Сегодня, 11:00

РПЛ: расписание матчей и трансляции чемпионата России 2 и 3 сентября

Матч «Урал» — «Ахмат» откроет седьмой тур чемпионата России по футболу 2 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты Игорь Акинфеев и Михаил Кержаков.
Игорь Акинфеев (слева) и Михаил Кержаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

2 и 3 сентября пройдут матчи седьмого тура чемпионата России по футболу. «СЭ» публикует расписание и трансляции предстоящих игр РПЛ. Время начала — московское.

Расписание и трансляции матчей РПЛ 2 и 3 сентября

2 сентября. 13.00. «Урал» — «Ахмат»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

2 сентября. 15.15. «Пари НН» — «Рубин»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

2 сентября. 17.30. «Крылья Советов» — «Факел»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

2 сентября. 20.00. «Краснодар» — «Спартак»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

3 сентября. 13.00. «Оренбург» — «Сочи»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

3 сентября. 15.15. «Локомотив» — «Балтика»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

3 сентября. 17.30. ЦСКА — «Зенит»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

3 сентября. 20.00. «Ростов» — «Динамо»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Премьер»

Чемпионат России по футболу: результаты матчей и обзоры, интервью игроков и тренеров, мнения журналистов и турнирная таблица в актуальном виде на сайте.

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РПЛ
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Карраскаль ответил на вопрос, может ли он в будущем перейти в «Спартак» или «Зенит»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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