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Сегодня, 18:33

ЦСКА — «Ростов»: Мелехину грозит дисквалификация до 4 матчей. Сколько игр пропустит Карпин?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ростовчанин Виктор Мелехин удален в матче 17-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2), как указано в протоколе, за «агрессивное поведение, удар соперника мячом во время остановки игры».

В соответствии со статьей 94 дисциплинарного регламента РФС, это наказывается дисквалификацией на срок до четырех матчей.

Послематчевые высказывания главного тренера «Ростова» Валерия Карпина могут быть расценены КДК как оскорбительные — в адрес судей, которые приняли решение проводить матч. Тогда он пойдет по той же статье, что и его коллега из «Локомотива» Михаил Галактионов, и тоже пропустит пару матчей.

Радость Виктора Мендеса и&nbsp;Федора Чалова, Валерий Карпин предъявляет претензии судье. ЦСКА в снежном футболе побил «Ростов». Карпину грозит дисквалификация за оскорбление?

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Виктор Мелехин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
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 - : -
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