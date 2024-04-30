Нобоа охарактеризовал Бердыева: «Очень много кричит»

Бывший полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа рассказал о работе с тренером Курбаном Бердыевым.

«Как выстраивал коммуникацию с Бердыевым? Не знаю, Бердыев — такой человек, который очень много кричит. Он не дает тебе расслабляться. Для меня это было ненормально. У нас в Южной Америке, даже если ты отдал плохой пас, тренер скажет: «Ничего, в следующий раз будет хорошо».

А Бердыев все время говорил: «Плохо, плохо, плохо!» Я не понимал этот момент. Но когда я начал понимать менталитет, начал думать, почему он такой, мне все сказали: «Он с тобой такой жесткий и плохой, потому что он видит, что ты можешь сделать лучше», после этого я понял, что он хотел мне сказать: что я хороший футболист и не должен опускать руки. После каждой игры он говорил, что я могу играть лучше. Бердыев никогда не говорил мне, что в этой игре я был лучшим», — приводит слова Нобоа Sport24.

Зимой 39-летний Нобоа покинул «Сочи» и вернулся в «Эмелек» на правах свободного агента. За сочинскую команду футболист выступал с 2019 года. До этого он играл за «Рубин», «Зенит», а ранее также был игроком «Динамо».