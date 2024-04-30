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Нобоа охарактеризовал Бердыева: «Очень много кричит»

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Бывший полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа рассказал о работе с тренером Курбаном Бердыевым.

«Как выстраивал коммуникацию с Бердыевым? Не знаю, Бердыев — такой человек, который очень много кричит. Он не дает тебе расслабляться. Для меня это было ненормально. У нас в Южной Америке, даже если ты отдал плохой пас, тренер скажет: «Ничего, в следующий раз будет хорошо».

А Бердыев все время говорил: «Плохо, плохо, плохо!» Я не понимал этот момент. Но когда я начал понимать менталитет, начал думать, почему он такой, мне все сказали: «Он с тобой такой жесткий и плохой, потому что он видит, что ты можешь сделать лучше», после этого я понял, что он хотел мне сказать: что я хороший футболист и не должен опускать руки. После каждой игры он говорил, что я могу играть лучше. Бердыев никогда не говорил мне, что в этой игре я был лучшим», — приводит слова Нобоа Sport24.

Зимой 39-летний Нобоа покинул «Сочи» и вернулся в «Эмелек» на правах свободного агента. За сочинскую команду футболист выступал с 2019 года. До этого он играл за «Рубин», «Зенит», а ранее также был игроком «Динамо».

Источник: Sport24
Кристиан Нобоа
ФК Рубин (Казань)
Курбан Бердыев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 3 : 1
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 0 : 0
29.04 15:15
Рубин – Урал
 1 : 1
29.04 17:30
Сочи – Факел
 0 : 0
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 2 : 1
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