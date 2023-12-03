ЦСКА в снежном футболе побил «Ростов». Карпину грозит дисквалификация за оскорбление?
Календарь в первом круге отправил встречу ЦСКА и «Ростова» на берега Дона, а во втором — в столицу. Такая очередность стала роковой. В Ростове сейчас плюс 16 — идеально для футбола. В Москве — минус 6 и рекордный снегопад. За час до начала встречи все постили фотографии с сугробами на поле. Потом по газону покатался трактор, который все расчистил, но метель не унималась, так что команды ждал футбол на снегу.
«Ростов» протестовал, требуя перенос. ЦСКА соглашался играть в таких условиях. В итоге судейская бригада во главе с Рафаэлем Шафеевым приняла решение: матч состоится. Интересно, что именно этот рефери дал добро на снежную игру в Калининграде. А если там можно, то почему нельзя здесь? Видимо, этой логикой и руководствовался Шафеев. Благо на сей раз у РПЛ был хотя бы в наличии красный мяч.
Конечно, это не был футбол в его классическом виде, но команды пусть и упростили игру, не били вперед бездумно. Старались и комбинировать, и разыгрывать изящные ходы, порой даже проходили передачи пятками. В общем, сделали все, чтобы встреча не превратилась в нечто абсурдное.
Хозяева быстрее приспособились к условиям. Они с первых же секунд навалились на штрафную соперника, и Мохеби подкачал уже на третьей минуте. Возможно, на газоне его трюк в штрафной и прошел бы, но на снегу это было слишком рискованно. Иранцу явно в новинку игра на таком покрытии, а Файзуллаев подстерег его ошибку, заработав пенальти. Чалов уверенно реализовал попытку — 1:0 в самом дебюте.
Первый тайм так и закончился с этим счетом. Армейцы перешли на игру вторым номером, и по-прежнему были острее. Гайич и Файзуллаев после отличных разрезающих передач выскакивали один на один, однако Медведев в ближнем бою был хорош. Еще в одном случае активный узбек пробил рядом со штангой.
«Ростов» до перерыва ответил одним моментом, зато каким! Уткин со штрафного обвел «стенку», Акинфеев не дотягивался, но мяч угодил в штангу и отскочил в поле.
Во втором тайме картина не изменилась. В действиях ЦСКА было больше конкретики, осмысленности и точности в действиях. А второй гол стал украшением матча как в плане комбинации, так и празднования. Обляков отпасовал в штрафную Чалову, тот собрал вокруг себя троих соперников и ассистировал на набегавшего на дальнюю штангу Мендеса — 2:0.
Чилиец сорвал с головы повязку, показывая на волосы, мол, помог новый имидж блондина. Завалился в сугроб, а потом был забросан снегом партнерами. Все под играющую мелодию «Звенит январская вьюга». Это первый гол Мендеса в 58 матчах за ЦСКА.
С итогом встречи все стало ясно, слишком уж пассивными выглядели ростовчане, чтобы отыграть два мяча. Они словно нашли для себя индульгенцию в предматчевых словах Карпина, что это будет не футбол. О том же говорил в перерыве Уткин. Армейцы же вышли побеждать в любых условиях. И были вознаграждены.
Только в самой концовке гости завелись, но было уже поздно. Акинфеев сделал чудо-сейв, вместе с Гайичем не дав добить почти с линии ворот. А Мелехин на нервах зарядил мячом по сбитому Давиле и удалился.
Победа позволила ЦСКА обойти «Спартак» и догнать «Динамо». Впрочем, у соперников еще матч текущего тура в запасе.
Карпин же продолжил гнуть свою линию и после игры, заявив: «Какой дебил принимал это решение (о проведении игры)? Какой идиот? Как назвать этого человека?» Логика последних решений КДК о дисквалификациях Баринова и Галактионова подсказывает, что и главный тренер «Ростова» вполне может быть наказан.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
4
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
15
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|2 : 0
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4