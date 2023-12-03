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Сегодня, 16:35

ЦСКА в снежном футболе побил «Ростов». Карпину грозит дисквалификация за оскорбление?

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Федор Чалов празднует забитый гол с игроками ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Армейцы выиграли — 2:0.
Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Ростов

Календарь в первом круге отправил встречу ЦСКА и «Ростова» на берега Дона, а во втором — в столицу. Такая очередность стала роковой. В Ростове сейчас плюс 16 — идеально для футбола. В Москве — минус 6 и рекордный снегопад. За час до начала встречи все постили фотографии с сугробами на поле. Потом по газону покатался трактор, который все расчистил, но метель не унималась, так что команды ждал футбол на снегу.

«Ростов» протестовал, требуя перенос. ЦСКА соглашался играть в таких условиях. В итоге судейская бригада во главе с Рафаэлем Шафеевым приняла решение: матч состоится. Интересно, что именно этот рефери дал добро на снежную игру в Калининграде. А если там можно, то почему нельзя здесь? Видимо, этой логикой и руководствовался Шафеев. Благо на сей раз у РПЛ был хотя бы в наличии красный мяч.

Трактор убирает поле от&nbsp;снега, Федор Чалов в&nbsp;борьбе за&nbsp;мяч. Революционное предложение для РФС и РПЛ: давайте играть летом, а не зимой!

Конечно, это не был футбол в его классическом виде, но команды пусть и упростили игру, не били вперед бездумно. Старались и комбинировать, и разыгрывать изящные ходы, порой даже проходили передачи пятками. В общем, сделали все, чтобы встреча не превратилась в нечто абсурдное.

Хозяева быстрее приспособились к условиям. Они с первых же секунд навалились на штрафную соперника, и Мохеби подкачал уже на третьей минуте. Возможно, на газоне его трюк в штрафной и прошел бы, но на снегу это было слишком рискованно. Иранцу явно в новинку игра на таком покрытии, а Файзуллаев подстерег его ошибку, заработав пенальти. Чалов уверенно реализовал попытку — 1:0 в самом дебюте.

Первый тайм так и закончился с этим счетом. Армейцы перешли на игру вторым номером, и по-прежнему были острее. Гайич и Файзуллаев после отличных разрезающих передач выскакивали один на один, однако Медведев в ближнем бою был хорош. Еще в одном случае активный узбек пробил рядом со штангой.

«Ростов» до перерыва ответил одним моментом, зато каким! Уткин со штрафного обвел «стенку», Акинфеев не дотягивался, но мяч угодил в штангу и отскочил в поле.

Во втором тайме картина не изменилась. В действиях ЦСКА было больше конкретики, осмысленности и точности в действиях. А второй гол стал украшением матча как в плане комбинации, так и празднования. Обляков отпасовал в штрафную Чалову, тот собрал вокруг себя троих соперников и ассистировал на набегавшего на дальнюю штангу Мендеса — 2:0.

Чилиец сорвал с головы повязку, показывая на волосы, мол, помог новый имидж блондина. Завалился в сугроб, а потом был забросан снегом партнерами. Все под играющую мелодию «Звенит январская вьюга». Это первый гол Мендеса в 58 матчах за ЦСКА.

С итогом встречи все стало ясно, слишком уж пассивными выглядели ростовчане, чтобы отыграть два мяча. Они словно нашли для себя индульгенцию в предматчевых словах Карпина, что это будет не футбол. О том же говорил в перерыве Уткин. Армейцы же вышли побеждать в любых условиях. И были вознаграждены.

Только в самой концовке гости завелись, но было уже поздно. Акинфеев сделал чудо-сейв, вместе с Гайичем не дав добить почти с линии ворот. А Мелехин на нервах зарядил мячом по сбитому Давиле и удалился.

Персонал стадиона убирает снег, Федор Чалов вместе с&nbsp;партнерами празднует гол. Матч ЦСКА — «Ростов» чуть не перенесли из-за мощного снегопада. Карпин предупредил, что это будет не футбол

Победа позволила ЦСКА обойти «Спартак» и догнать «Динамо». Впрочем, у соперников еще матч текущего тура в запасе.

Карпин же продолжил гнуть свою линию и после игры, заявив: «Какой дебил принимал это решение (о проведении игры)? Какой идиот? Как назвать этого человека?» Логика последних решений КДК о дисквалификациях Баринова и Галактионова подсказывает, что и главный тренер «Ростова» вполне может быть наказан.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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 8
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Джон Кордоба

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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