Петржела: «Дзюба — игрок для скамейки запасных, его время ушло»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Если «Локомотив» не продлит контракт с Дзюбой, он может перейти в клуб из нижней части таблицы и еще год поиграть. Но сейчас понятно, что Дзюба — игрок для скамейки запасных. В хороших командах Артем не будет играть в стартовом составе. Его время ушло», — сказал Петржела «РБ Спорт».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» планирует расстаться с Дзюбой ближайшим летом.