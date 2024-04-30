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Сегодня, 06:41

Тактаров: у «Факела» поддержка, как у «Спартака»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец ММА и киноактер Олег Тактаров поделился впечатлениями от похода на матч 26-го тура РПЛ между «Сочи» и «Факелом» (0:0).

«Для «Факела» одно очко может быть решающим, чтобы остаться в РПЛ. Конечно, было бы классно забить на контратаке и получить три очка, но по такой игре они были реально счастливы и одному. Если в следующих играх будут собирать очки, то проблема с тем, чтобы остаться, будет решена.

«Факел» — команда духовитая, и главное, что у нее поддержка в рамках Воронежа, как у «Спартака», со всей России. Эту поддержку слышно в каждом матче. Сегодня они заполнили два сектора наверху и активно болели. Дома «Факел» здорово играет, но сегодня они совсем не раскрывались, ушли в глухую оборону, которую было тяжело пройти", — приводит слова Тактарова Metaratings.ru.

«Сочи» (20 очков) остается на последнем месте в РПЛ. «Факел» (27) поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице. Воронежцы прервали серию из чеырех поражений в чемпионате России.

Источник: https://metaratings.ru/news/taktarov-u-fakela-podderzhka-kak-u-spartaka-358361/
ФК Сочи
ФК Факел (Воронеж)
Олег Тактаров
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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 0 : 0
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Рубин – Урал
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29.04 17:30
Сочи – Факел
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