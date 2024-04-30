Тактаров: у «Факела» поддержка, как у «Спартака»

Российский боец ММА и киноактер Олег Тактаров поделился впечатлениями от похода на матч 26-го тура РПЛ между «Сочи» и «Факелом» (0:0).

«Для «Факела» одно очко может быть решающим, чтобы остаться в РПЛ. Конечно, было бы классно забить на контратаке и получить три очка, но по такой игре они были реально счастливы и одному. Если в следующих играх будут собирать очки, то проблема с тем, чтобы остаться, будет решена.

«Факел» — команда духовитая, и главное, что у нее поддержка в рамках Воронежа, как у «Спартака», со всей России. Эту поддержку слышно в каждом матче. Сегодня они заполнили два сектора наверху и активно болели. Дома «Факел» здорово играет, но сегодня они совсем не раскрывались, ушли в глухую оборону, которую было тяжело пройти", — приводит слова Тактарова Metaratings.ru.

«Сочи» (20 очков) остается на последнем месте в РПЛ. «Факел» (27) поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице. Воронежцы прервали серию из чеырех поражений в чемпионате России.