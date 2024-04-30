Петрович: «Янсен не приедет в Россию, это невозможно»

Бывший ассистент Гуса Хиддинка в «Анжи» Желько Петрович заявил, что переезд экс-наставника АЗ Паскаля Янсена в Россию невозможен.

«Паскаль Янсен никогда не приедет в Россию при нынешней ситуации. Это просто невозможно. Ни один голландец сейчас не поедет в Россию, у них недостаточно большие яйца для этого, потому что на родине начнется настоящий прессинг», — заявил Петрович «РБ Спорт».

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. Испанский специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба был назначен Владимир Слишкович.

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 26 матчах.