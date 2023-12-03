«Локомотив» — «Зенит»: Тикнизян забил третий гол хозяев

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян забил на 88-й минуте матча 17-го тура РПЛ с «Зенитом» — 3:1.

Артем Дзюба навесил в центр штрафной Тикнизяну, который остался один и переиграл вратаря Михаила Кержакова.