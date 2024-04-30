Генеральный директор «Ахмата»: «Теоретически хотели бы, чтобы в РПЛ было 18 клубов»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказал мнение о возможном расширении РПЛ до 18 команд.

«Хотел бы, чтобы в лиге было 18 команд? Теоретически — да. Мы этот вопрос давно выносили на общее собрание. Но условные три года назад доходы клубов были слезами, между ними делились крохи. Сегодня, учитывая доходы, многие клубы становятся против расширения, потому что в таком случае деньги придется делить не на 16, а на 18 команд. Идея здравая, но так можно и дальше пойти — закрыть лигу, если учитывать, сколько команд у нас соответствуют критериям по стадиону и лицензированию. Но это все надо обсуждать и реализовывать заранее», — приводит слова Айдамирова «РБ Спорт».

«Ахмат» занимает промежуточное 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 26 матчах.