Игнатов назвал хорошей игру «Спартака» против «Локомотива»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов подвел итоги матча 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:2).

«Мы победили — значит, игра хорошая. Разберем, где ошибались, и будем двигаться дальше. Мы не сильно удивились ротации в составе. У нас все могут друг друга заменить. Главное, что качество не испортилось и мы выиграли. «Локомотив» в концовке перехватил инициативу? Я со стороны смотрел, и мне так не показалось. Были уверены, что сохраним победу», — сказал Игнатов Sport24.

«Спартак» (42 очка) после 26 туров занимает четвертое место в РПЛ. Отставание красно-белых от занимающего третью строчку «Динамо» — 5 очков.