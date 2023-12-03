«Краснодар» — «Оренбург»: видео голов матча

«Краснодар» на своем поле обыграл «Оренбург» в матче 17-го тура РПЛ — 2:1.

45+3-я минута, Сперцян (пен.) — 1:0

51-я минута, Оганесян — 1:1

76-я минута, Ахметов — 2:1

«Краснодар» (35 очков) вернул себе лидерство в РПЛ. «Оренбург» (14) идет на 13-й строчке в турнирной таблице.