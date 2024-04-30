Колыванов — о победе «Динамо» над «Зенитом»: «Молодцы, использовали свой шансик, дотерпели»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился впечатлениями от победы московской команды в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0).

«Динамо» после неудачной серии. Думаю, там понимали, что, даже чтобы занять третье место, нужно начинать выигрывать. И вот команда побеждает уже три тура подряд, набрала ход. Где-то, думаю, в коллективе и с главным тренером пообщались, и расставили точки над «i». Динамовцы — молодцы, использовали свой шансик, дотерпели. Игра достаточно ровная была. Неожиданно подобрались к воротам и сделали свое дело!" - приводит слова Колыванова «Газета.ru».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке. Отставание команды Марцела Лички от петербуржцев составляет 3 очка.