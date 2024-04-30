Агентство Роши: «Ничего конкретного по контракту с ЦСКА нет»

Представитель агентства Sferico Sports Management рассказал, о ситуации в переговорах их клиента Виллиана Роши с ЦСКА.

«По-прежнему ничего конкретного по поводу контракта — нет. Мы ждем», — приводит «РБ Спорт» слова представителя агентства.

Виллиан Роша выступает за ЦСКА с лета 2022 года. Он перешел в российский клуб из португальского «Портимоненсе» за 2 млн евро.