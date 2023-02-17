Отец Бокова: «Салют» сам вышел с предложением об аренде Данилы»

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков прокомментировал информацию об аренде его сына Данила из московской команды в белгородский «Салют».

«Данила сидит на скамейке. Ему играть надо. «Салют» сам вышел с предложением. Его долго не рассматривали. Пока Данила был на сборах в Турции, все быстро подготовили. Я прекрасно знаю главного тренера «Салюта» Виктора Навоченко, мы с ним вместе играли. Все отзывы о нем как о тренере тоже очень хорошие», — приводит слова Бокова-старшего «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 20-летний вратарь не сыграл ни одного матча за ЦСКА.