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Тарханов: «По игре с «Сепаханом» не стоит делать выводы, «Зенит» уже готовится к Кубку России»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский тренер Александр Тарханов высказался о поражении «Зенита» от «Сепахана» (0:2) в товарищеском матче.

«Очень скучный матч, если честно. Понятно, что по этой игре не стоит делать выводы, все покажет чемпионат. «Сепахан» забил свои голы и больше особо ничем не запомнился. Это товарищеский матч, у каждого свои цели, задачи. Ребята играют под нагрузками. Думаю, что «Зенит» уже готовится к матчу против «Волги» в Кубке России, для них это будет важная игра», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 42 очка за 17 туров.

25 февраля питерская команда проведет матч 1/4 финала Кубка России против ульяновской «Волги».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-po-igre-s-sepahanom-ne-stoit-delat-vy-vody-zenit-uzhe-gotovitsya-k-kubku-rossii/
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Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
Александр Тарханов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Александр Соболев

Спартак

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Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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 16 1 3
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Олег Дмитриев

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