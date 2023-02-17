Тарханов: «По игре с «Сепаханом» не стоит делать выводы, «Зенит» уже готовится к Кубку России»

Российский тренер Александр Тарханов высказался о поражении «Зенита» от «Сепахана» (0:2) в товарищеском матче.

«Очень скучный матч, если честно. Понятно, что по этой игре не стоит делать выводы, все покажет чемпионат. «Сепахан» забил свои голы и больше особо ничем не запомнился. Это товарищеский матч, у каждого свои цели, задачи. Ребята играют под нагрузками. Думаю, что «Зенит» уже готовится к матчу против «Волги» в Кубке России, для них это будет важная игра», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 42 очка за 17 туров.

25 февраля питерская команда проведет матч 1/4 финала Кубка России против ульяновской «Волги».