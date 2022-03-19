Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 22:25

Андрей Мостовой: «Может, какой-то шанс вернуться в отбор на чемпионат мира еще есть»

Андрей Мостовой отреагировал на баннер болельщиков «Зенита» в адрес ФИФА и УЕФА
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказал свое отношение к баннеру болельщиков на матче 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом» (3:0).

— На матче с «Арсеналом» болельщики вывесили баннер в адрес ФИФА и УЕФА. Как вы относитесь к бану от них? Есть ли надежда, что поменяется что-то, и российские клубы сыграют в еврокубках в следующем сезоне?

— Не хотелось бы отвечать на это. Тяжелая тема. Надежда всегда есть. Может, какой-то шанс вернуться в отбор на чемпионат мира еще есть. Но так, как ситуация складывается — не знаю. Тяжело говорить.

Баннер болельщиков &laquo;Зенита&raquo;. «Футбол вне политики, говорили они». Баннер болельщиков «Зенита» на матче с «Арсеналом»

— Вы сейчас едете в сборную. Какая у вас мотивация в ней?

— Сборная — это всегда престиж, это честь. Мотивация есть перед главным тренером сборной. Вроде матч какой-то намечается, но я не знаю точно, будет или не будет. Конечно, надо держать себя в форме. Тем более потом будут игры за клуб, очень важный отрезок, конец чемпионата. Мы пока лидеры. Мотивация есть всегда.

18 марта Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе запрет Международной федерации футбола (ФИФА) на участие российских команд в турнирах под эгидой организации.

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Рубин

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
Андрей Мостовой
Сборная России по футболу
ФК Арсенал (Тула)
ФК Зенит
Чемпионат мира по футболу 2022
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Американцы устроили акцию протеста из-за двухметрового трансгендера. Но пловчихе-рекордсменке все нипочем
Лесбиянка ростом 206 см, подрабатывающая в России. Кто такая звезда баскетбола Бриттни Грайнер из США, задержанная в Шереметьево за перевозку наркотиков
Материалы сюжета: ЧМ-2022, стыки: сбор России после отстранения и матчи без нашей сборной
Шиманьски покидает «Динамо»? Инсайды «СЭ»
Бан России от ФИФА оставили в силе. CAS нас пока не спасает
Ибрагимович вызван в сборную Швеции на стыковые матчи ЧМ-2022
Фабрика фейков дошла до спорта. Запад зацепился за отказ Дзюбы от сборной
Бонуччи пропустит еще две недели из-за травмы
Аршавин: «Нынешняя ситуация — очень хороший шанс вернуться на систему «весна-осень»
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 22-й тур: все матчи перед международной паузой
«Нижний Новгород» — «Спартак»: почему во время пенальти Гоцук стоял недалеко от ворот?
Доктор Лю: «Айртон уже не вернется на поле в этом сезоне»
Семак — о легионерах: «Разговариваем с ребятами, пока мыслей приостановить контракт ни у кого нет»
Чистяков доволен победой «Зенита» над «Арсеналом» в РПЛ
Изидор — о победе «Локомотива»: «Очень сложная игра. Горжусь своей командой»
Семак поделился мнением о возможном расширении РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семак — о легионерах: «Разговариваем с ребятами, пока мыслей приостановить контракт ни у кого нет»

Доктор Лю: «Айртон уже не вернется на поле в этом сезоне»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
16
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 1 : 1
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 2 : 3
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 3 : 0
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 - : -
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 - : -
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
20.03 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости