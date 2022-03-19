Андрей Мостовой: «Может, какой-то шанс вернуться в отбор на чемпионат мира еще есть»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказал свое отношение к баннеру болельщиков на матче 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом» (3:0).

— На матче с «Арсеналом» болельщики вывесили баннер в адрес ФИФА и УЕФА. Как вы относитесь к бану от них? Есть ли надежда, что поменяется что-то, и российские клубы сыграют в еврокубках в следующем сезоне?

— Не хотелось бы отвечать на это. Тяжелая тема. Надежда всегда есть. Может, какой-то шанс вернуться в отбор на чемпионат мира еще есть. Но так, как ситуация складывается — не знаю. Тяжело говорить.

— Вы сейчас едете в сборную. Какая у вас мотивация в ней?

— Сборная — это всегда престиж, это честь. Мотивация есть перед главным тренером сборной. Вроде матч какой-то намечается, но я не знаю точно, будет или не будет. Конечно, надо держать себя в форме. Тем более потом будут игры за клуб, очень важный отрезок, конец чемпионата. Мы пока лидеры. Мотивация есть всегда.

18 марта Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе запрет Международной федерации футбола (ФИФА) на участие российских команд в турнирах под эгидой организации.

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта.