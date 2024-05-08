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Калинин оценил ситуацию «Факела» в чемпионате России

Виктория Кравченко
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Защитник «Факела» Игорь Калинин оценил игру команды против «Зенита» в 27-м туре РПЛ. 6 мая воронежский клуб сыграл вничью с питерским клубом (1:1).

«Возили ли мы «Зенит» во втором тайме? Такого не было, нужно все-таки спуститься на землю. Да, мы давили так прилично, шли вперед, но мы по-другому не можем. Ситуация непростая, болельщики гонят нас всегда вперед. Мы всегда нацелены на то, чтобы брать очки в каждой игре», — цитирует Калинина «РБ Спорт».

В данный момент «Зенит» с 51 очком расположился на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» набрал 28 баллов и идет на 13-м месте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-kalinin-ne-skazhu-chto-my-vozili-zenit-no-davlenie-s-nashej-storony-by-lo-prilichny-m/
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Константин Тюкавин

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