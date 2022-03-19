Семак заявил, что у легионеров «Зенита» пока нет мыслей приостанавливать контракты с клубом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с легионерами в клубе.

— Есть ли уверенность, что все легионеры точно вернутся из сборных, учитывая нынешнюю ситуацию?

— Мне кажется, нужно жить сегодняшним днем. Мы живем в мире, где об уверенности очень сложно что-то говорить. Разговариваем с ребятами, пока мыслей, чтобы приостановить контракт ни у кого нет. Надеюсь, мы сможем доиграть сезон в том составе, который у нас есть.

Сегодня, 19 марта, «Зенит» обыграл «Арсенал» со счетом 3:0. Голами в матче отметились Малком, дубль, и Юри Алберто.

«Зенит» занимает первое место в чемпионате России, в активе сине-бело-голубых 48 очков в 22 матчах. У занимающего второе место московского «Динамо» 42 очка и матч в запасе.