Александр Кержаков рассчитывает летом вернуться к работе тренером

Российский тренер Александр Кержаков ведет переговоры с футбольными клубами и рассчитывает летом вернуться к работе.

«Не хочу принимать резких решений, все нужно досконально изучить, обговорить, обсудить. Я думаю, что летом приступлю к работе. Российские или зарубежные клубы? Я в стадии общения с разными клубами, не хочу сейчас афишировать», — цитирует Кержакова ТАСС.

8 мая стало известно, что специалист проходит стажировку в «Севилье».

Кержаков выступал за «Севилью» в 2007 и 2008 годах. В составе команды он стал обладателем Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании. Последним местом работы 41-летнего Кержакова был сербский «Спартак».

В июле 2017 года Кержаков завершил карьеру.