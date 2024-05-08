Калинин заявил, что «Факел» будет бороться за каждое очко

Защитник «Факела» Игорь Калинин рассказал, что думает об игре команды в этом сезоне. В 27-м туре РПЛ команда сыграла вничью с «Зенитом» (1:1).

«В целом эмоции положительные после игры с «Зенитом», мы не проиграли, а это главное. Сейчас для «Факела» каждое очко очень важно. Сейчас боремся не на жизнь, а на смерть. Мы порадовались, и все. Теперь мысли об игре с «Уралом». Это будет настоящая битва», — цитирует Калинина «РБ Спорт».