«Футбол вне политики, говорили они». Баннер болельщиков «Зенита» на матче с «Арсеналом»

Перфоманс болельщиков «Зенита» на матче с тульским «Арсеналом»

Болельщики «Зенита» подготовили специальный баннер к матчу 22-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала».

«Футбол вне политики, говорили они», — говорит надпись на полотне.

28 февраля УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

8 марта ФИФА официально объявила, что российская сборная не сыграет в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть ЧМ в Катаре.