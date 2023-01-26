Канчельскис — о переходе Хайкина в «Бристоль Сити»: «Пусть наш русский парень дерзает в Англии!»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о переходе российского вратаря Никиты Хайкина в «Бристоль Сити».

25 января английский клуб объявил о подписании контракта с россиянином.

«Хайкин хочет постоянно играть, поэтому и выбрал вариант с «Бристолем». Российский футболист в Англии — уже отлично! Надеюсь, что это будет качественный мостик для перехода Никиты на повышение, может, в клуб АПЛ. Будем переживать и болеть за Хайкина. Пусть наш русский парень дерзает в Англии! Только рад тому, что российский футболист представляет нашу страну в столь нелегкое время. Для российского футбола это не большой, но все-таки плюсик», — приводит слова Хайкина Sport24.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел 27 игр за норвежский «Буде-Глимт» в чемпионате страны.

Голкипер покинул клуб 1 января в связи с истечением срока контракта.

«Бристоль» выступает в чемпионшипе. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка в 28 матчах.