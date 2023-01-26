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Сегодня, 17:05

Властимил Петржела: «С пивом РПЛ будет интереснее смотреть»

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выступил за возвращение пива на стадионы в России.

«Нет никаких проблем в том, чтобы продавать пиво во время матчей. Болельщики и клубы будут только рады, если в России наконец-то снимут этот запрет, — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы. — Это может не нравиться только сотрудникам полиции, потому что не все люди способны контролировать себя под действием алкоголя».

По словам 69-летнего чеха, для пьяных дебоширов нужно ввести очень строгое наказание — запрет на посещение матчей и штраф 50 000 рублей.

«Тогда все будут держать себя в руках. С пивом РПЛ будет интереснее смотреть. Это самый футбольный напиток из всех возможных. Надо возвращать алкоголь на российские стадионы. Не думаю, что из-за этого будет много проблем. Мы же не говорим о том, чтобы люди там пили водку», — добавил Петржела.

Источник: bookmaker-ratings.ru
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