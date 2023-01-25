Голкипер Хайкин подписал контракт с «Бристоль Сити» до конца сезона

Российский голкипер Никита Хайкин подписал контракт с «Бристоль Сити», сообщает пресс-служба клуба.

Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2022/23. Голкипер перешел в английский клуб в качестве свободного агента.

«Вернуться в Англию всегда было моей мечтой, и я очень рад быть здесь. Мне понравилось, что я увидел в Бристоле — инфраструктура клуба находится на уровне. С нетерпением жду возможности бросить себе вызов, играя в очень конкурентоспособной лиге. Я хочу выложиться на 100 процентов в «Бристоль Сити», — цитирует пресс-служба клуба Хайкина.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел 27 игр за норвежский «Буде-Глимт» в чемпионате страны. Голкипер покинул клуб 1 января в связи с истечением срока контракта.

«Бристоль» выступает в чемпионшипе. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка в 28 матчах.