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Сегодня, 20:57

Шикунов: «У ЦСКА больше шансов побороться с «Ростовом» за второе место, чем у «Спартака»

Шикунов рассказал, что ЦСКА является большим конкурентом «Ростову», чем «Спартак»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов рассказал, что ЦСКА является большим конкурентом «Ростову», чем «Спартак».

«У «Ростова» самые большие шансы остаться в тройке. Сейчас, к примеру, «Ростов» обыграет «Факел», а «Спартак» сгорит «Зениту». Сколько уже разрыв будет? Мне кажется, у ЦСКА больше шансов побороться с «Ростовом» за второе место, чем у «Спартака». В последнем матче сезона ЦСКА принимает «Ростов». Я думаю, это будет решающий матч. Скажется ли красная карточка Карпина в матче с «Факелом»? Нет, он же не играет сам. Если бы он пропускал матч как футболист, это бы повлияло на игру. Но в нынешней ситуации разберутся, у них штаб хороший. Ничего страшного», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

После 25 туров чемпионата России «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 50 очков. «Спартак» идет на третьей строчке с 49 очками, ЦСКА — на четвертом месте с 48 очками.

«Ростов» сыграет против «Факела» 6 мая в 19:00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-shikunov-u-tsska-bol-she-shansov-poborot-sya-s-rostovom-za-vtoroe-mesto-chem-u-spartaka/
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ФК Спартак (Москва)
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Александр Шикунов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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