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Судейство

Сегодня, 02:59

Зарема о решении ЭСК по эпизоду с Бальде и Ренаном: «Такое ощущение, что трактовки пишет нейросеть»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Зарема Салихова.
Фото Global Look Press

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на слова члена ЭСК РФС Александра Гвардиса о том, что в матче 26-го тура РПЛ между красно-белыми и «Зенитом» (2:3) пенальти в ворота команды из Санкт-Петербурга на 39-й минуте не был назначен по причине того, что защитник сине-бело-голубых Роберт Ренан вскользь коснулся ноги форварда москвичей Кейта Бальде.

«Центр тяжести на ступне, зацепил шнурки бутсой, было лишь скользящее движение... 50 оттенков объяснений одного и того же нарушения. Такое ощущение, что трактовки для ЭСК пишет нейросеть», — приводит Metaratings слова Салиховой.

На 39-й минуте встречи Андрей Мостовой поразил ворота «Спартака», а незадолго до этого Роберт Ренан в своей штрафной наступил на ногу Кейта Бальде. Судья оставил эпизод без внимания.

«Зенит» благодаря победе над «Спартаком» досрочно стал чемпионом России и завоевал титул в пятый раз подряд.

Роберт Ренан и&nbsp;Кейта Бальде. «Ренан пяткой немного зацепил шнурки Бальде. Это не пенальти». Мнение члена ЭСК по матчу «Зенит» — «Спартак»

Источник: https://metaratings.ru/news/salikhova-o-reshenii-esk-po-epizodu-s-balde-i-renanom-takoe-oshushenie-chto-traktovki-pishet-neiroset-251096/
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 1 : 1
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 0 : 3
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 1 : 0
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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