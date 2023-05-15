Зарема о решении ЭСК по эпизоду с Бальде и Ренаном: «Такое ощущение, что трактовки пишет нейросеть»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на слова члена ЭСК РФС Александра Гвардиса о том, что в матче 26-го тура РПЛ между красно-белыми и «Зенитом» (2:3) пенальти в ворота команды из Санкт-Петербурга на 39-й минуте не был назначен по причине того, что защитник сине-бело-голубых Роберт Ренан вскользь коснулся ноги форварда москвичей Кейта Бальде.

«Центр тяжести на ступне, зацепил шнурки бутсой, было лишь скользящее движение... 50 оттенков объяснений одного и того же нарушения. Такое ощущение, что трактовки для ЭСК пишет нейросеть», — приводит Metaratings слова Салиховой.

На 39-й минуте встречи Андрей Мостовой поразил ворота «Спартака», а незадолго до этого Роберт Ренан в своей штрафной наступил на ногу Кейта Бальде. Судья оставил эпизод без внимания.

«Зенит» благодаря победе над «Спартаком» досрочно стал чемпионом России и завоевал титул в пятый раз подряд.