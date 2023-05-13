Зарема — о решении ЭСК: «Для РФС это всего лишь погрешность, третьей звезде «Зенита» быть»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала для «СЭ» решение ЭСК РФС признать ошибочным второй гол «Зенита» в матче 26-го тура РПЛ.

«Для РФС это всего лишь погрешность. Одно могу сказать уверенно — третьей звезде «Зенита» быть!» — сказала Салихова «СЭ».

13 мая экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС приняла решение, что Павел Кукуян ошибочно засчитал взятие ворот «Спартака» и правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» (2:3).