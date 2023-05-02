Агент Перейры заявил, что трансфер футболиста в Россию этим летом маловероятен

Футбольный агент Рикардо Шейдт заявил, что переход защитника «Фламенго» Лео Перейры этим летом в Россию маловероятен.

«Новых запросов по Лео из России не поступало. Сейчас он полностью сосредоточен на «Фламенго». Думаю, трансфер летом маловероятен», — приводит слова Шейдта «РБ Спорт».

В зимнее трансферное окно сообщалось об интересе «Краснодара» к 27-летнему защитнику «Фламенго» Лео Перейре, однако в итоге трансфер так и не состоялся.

В текущем сезоне Лео Перейра провел 14 матчей в составе «Фламенго», на его счету два забитых гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.