Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:50

Талалаев объяснил свои слова о том, что все знают, какую змею надо задушить

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев.
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал то, что был недоволен слишком долгой пресс-конференцией главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича в предыдущем домашнем матче подмосковного клуба в 26-м туре РПЛ (0:1). Тогда российскому специалисту, по его словам, пришлось более чем на полчаса задержаться на стадионе, чтобы ответить на вопросы журналистов.

— Задайте вопрос Йокановичу. Мы сначала ждали тридцать там, потом десять минут здесь. Это вопрос не только уважения. Это вопрос отношения. Ты проигрываешь, у тебя нет настроения. Ждать достаточно долго. Как относился к Йокановичу. Так и отношусь, — сказал Талалаев после матча 27-го тура со «Спартаком» (1:1).

— Что за жест был со стороны Абаскаля?

— Вы видели мою реакцию после той игры. Любые действия арбитры влияют на решения. Вы видели мою реакцию после той игры, сейчас точно также ведет себя другой тренер. Ни я один такой.

— Кто та змея, которую необходимо задушить?

— НАТО?

После матча с «Динамо» во флеш-интервью Талалаев назвал ключевым эпизодом, который привел к пенальти в ворота его команды в концовке, назначение на игру главным арбитром Сергея Карасева. При этом специалист заметил: «Мы играли лучше «Динамо», но сегодня день Георгия Победоносца. Какую змею надо задушить, думаю, знают все в нашей стране, но ни у кого нет смелости назвать это, поэтому наслаждайтесь тем, что видите».

Андрей Талалаев
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
Славиша Йоканович
4
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Флорида» обыграла «Торонто» в пятом матче
Сергей Анохин: «Наша дружба с Писаревым началась с драки»
Военкор «Известий» показал быт сражающегося под Авдеевкой полка
Французский политик призвала Париж отказаться от поставок оружия ВСУ
Захар Прилепин сообщил об очередной операции длительностью 4,5 часа
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: золотой матч «Зенит» — «Спартак» и другие игры
ЭСК: Кукуян ошибочно засчитал второй гол «Зенита» в ворота «Спартака»
«Краснодар» оштрафовали на 100 тысяч рублей за необеспечение безопасности на матче с «Акроном»
«Спартак» и «Торпедо» оштрафовали за нарушение регламента в матчах 26-го тура РПЛ
Алаев — о судействе в матче «Зенит» — «Спартак»: «Очень хочется, чтобы судьи и ЭСК были последовательны в своих решениях»
Дуарте покинул заседание КДК РФС — «Спартак» отказался от комментариев
Защитник «Спартака» Дуарте прибыл на заседание КДК РФС
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи
Радимов: «Спартак» первые таймы всегда выбрасывает в помойку»
Ермаков объяснил, почему пропустит матч с «Торпедо»
Представитель Кади рассказал о состоянии футболиста после операции
Деменко: «Думаю, ЦСКА не позволит «Торпедо» преподнести сенсацию»
Мостовой — о матче «Химки» — «Спартак»: «Красной карточки и в помине не должно было быть»
Канчельскис: «У «Спартака» наступил психологический спад. Проблемы у всей команды сейчас»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Краснодар»: Малком вывел питерцев вперед

В Федерации футбола Армении заявили, что Оганесян пока не согласился выступать за сборную Армении
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 16 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 24 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости