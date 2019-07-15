Александр Коломейцев: "После не забитого пенальти "Локомотив" немного просел"

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев после ничьей с "Рубином" в матче 1-го тура чемпионата России (1:1) отметил, что по моментам игра получилась равной.

– Как готовились к матчу с "Рубином", учитывая, что у казанцев новый тренер и новая команда?

– Как к любому другому сопернику. Посмотрели нарезки видео с их товарищескими матчами, ничего нового.

– Первый тайм вы смотрели матч со скамейки запасных. Какой вам показалась игра?

– Мы начали лучше до момента с пенальти, когда не забили, а потом немного просели. По моментам игра получилась равной.

– Этот нереализованный пенальти как-то повлиял на команду психологически?

– Повлиял, но не на весь матч. Минут на пять-десять после этого эпизода.

– Что произошло в концовке встречи? Там было скопление народа, говорили, что была рука.

– Это был тяжелый момент. Народу много. Рикошеты, мяч летал туда-сюда. Я ничего не видел. Тем, кто был близко, возможно, было видно.

– В этом матче сработал футбольный закон. Перед голом "Рубина" вы вышли один на один.

– Возможно, да. Мы не забили пенальти, после этого нам не забили же.

– Жалеете, что так случилось?

– Естественно. Если бы матч завершился со счетом 1:0, я бы меньше об этом думал. Обидно. Забей мяч, счет стал бы 2:0, а это победа. (Елена Григорьевская)

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