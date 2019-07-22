Ещенко должен вернуться в строй через 2-3 недели

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко получил повреждение в субботнем матче 2-го тура премьер-лиги с "Ростовом" в гостях (2:2). По предварительным данным, восстановление футболиста составит 2-3 недели, что в данной ситуации является самым благоприятным исходом.

Скорее всего, у 35-летнего Ещенко небольшое повреждение боковой связки левого колена – длительная реабилитация ему не потребуется.

Напомним, в декабре 2018 года Ещенко перенес операцию после разрыва крестообразной связке. Затем он в рекордные сроки прошел реабилитацию – уже в конце марта спартаковец работал в общей группе. (Вячеслав Короткин)

​"Ростов" – "Спартак": Ещенко получил травму. Похоже, снова левое колено