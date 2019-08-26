Орещук продолжит работу в «Динамо», позиции Хохлова укрепились

По информации «СЭ», московское «Динамо» продолжит сотрудничество с консультантом по спортивным вопросам Романом Орещуком.

Договоренность с Орещуком была достигнута в конце мая сроком на три месяца — то есть на летнее трансферное окно. По всей видимости, объем работ, проделанной Романом (приглашены 10 новичков, суммарно потрачено около 30 миллионов евро только на выплату клубам сумм трансферов), устроил клуб.

Кроме того, продолжит свою работу на посту главного тренера и Дмитрий Хохлов — победа над «Тамбовом» (2:0) в 7-м туре принесла удовлетворение и позволила команде приблизиться к топ-10 РПЛ. (Сергей Егоров)

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