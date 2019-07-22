Александр Егоров: "На время отстранения от работы зарплата судей не меняется"

Директор департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров​ прокомментировал вопросы отстранения судей и сохранения их зарплаты.

– Москалев может судить европейские матчи, если отстранен от матчей РПЛ?

– Да, он везде может судить. Это назначения УЕФА, съездить и сменить обстановку – это хорошо. Москалев и дальше будет продолжать работать.

– На период отстранения зарплата сохраняется?

– С судьями в начале сезона заключается контракт с РФС с зарплатой в 30 тысяч рублей. На время отстранения ничего не меняется. Для того, чтобы кто-то из арбитров перестал получать эти деньги, нужно какое-то решение исполкома. (Константин Колмаков, Юлия Яковлева)

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