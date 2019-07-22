Александр Егоров: "ВАР – не панацея"

Директор департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу системы ВАР в матче 2-го тура РПЛ "Динамо" – "Рубин" (0:1).

– Как оцениваете первую работу системы ВАР в матче "Динамо" – "Рубин"?

– Пока сложно, потому что ее почти не использовали.

– А не было ощущения, не будь ВАР, Мешков не показал бы вторую желтую карточку Башкирову?

– А причем тут ВАР? Он не имеет никакого отношения к желтым карточкам.

– По второй карточке. Ошибся Мешков?

– Нет. К сожалению, не со всех ракурсов был показан эпизод в трансляции. С двух ракурсов четко виден фол, касание шипами Башкирова Паршивлюка. Виталий опытный арбитр. А ВАР – не панацея, а помощь арбитрам.

– Сколько платят за использование системы ВАР на матче?

– Я сейчас точно не могу сказать, сколько получает арбитр. У нас сейчас утверждаются все документы.

– В каком ценовом диапазоне варьируется зарплата?

– В рублевом. (Константин Колмаков, Юлия Яковлева)

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