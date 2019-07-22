Круговой сходил на педикюр к фанатке "Уфы". Видео

Защитник "Уфы" Данил Круговой посетил салон болельщицы уфимского клуба Анны, сообщает официальный Twitter клуба. 21-летний футболист сдержал обещание прийти на педикюр к девушке.

Ранее Круговой обзвонил обладателей абонементов на домашние игры уфимцев перед матчем второго тура чемпионата России с "Краснодаром" (2:3). Во время разговора с Анной футболист пообещал девушке прийти на процедуру, если она купит абонемент.

На видео видно, что Анна, которая является мастером ногтевого сервиса, сделала защитнику педикюр.

Ну и, собственно, сам процесс 🤪 После почти полутора месяцев в гипсе такая процедура - самое то! pic.twitter.com/eWsc7jMlma — ФК УФА (@UfaFc) 22 июля 2019 г.

Круговой обзвонил фанатов "Уфы" с предложением купить абонементы и записался к болельщице на маникюр