20:46 | Футбол — РПЛ

Круговой сходил на педикюр к фанатке "Уфы". Видео

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Защитник "Уфы" Данил Круговой посетил салон болельщицы уфимского клуба Анны, сообщает официальный Twitter клуба. 21-летний футболист сдержал обещание прийти на педикюр к девушке.

Ранее Круговой обзвонил обладателей абонементов на домашние игры уфимцев перед матчем второго тура чемпионата России с "Краснодаром" (2:3). Во время разговора с Анной футболист пообещал девушке прийти на процедуру, если она купит абонемент.

На видео видно, что Анна, которая является мастером ногтевого сервиса, сделала защитнику педикюр.

 

Круговой обзвонил фанатов "Уфы" с предложением купить абонементы и записался к болельщице на маникюр

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