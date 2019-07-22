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Александр Егоров оценил два эпизода с пенальти в матче "Ростов" - "Спартак"

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Директор департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал спорные моменты в матче второго тура чемпионата России "Ростов""Спартак" (2:2).

 
20 июля. Ростов-на-Дону. &quot;Ростов&quot; - &quot;Спартак&quot; - 2:2. Матиас Норманн (справа) уходит от Зелимхана Бакаева (в центре) и Аяза Гулиева."Ростов" может войти в топ-5. "Спартаку" будет тяжело в борьбе за еврокубки

– На Норманне пенальти был?

– На 13-й минуте он правильно поступил, не поставив пенальти на Норманне. У него ножки слабенькие, часто падал.

– А на Бакаеве?

– Пенальти назначен правильно. Отвечу словами Розетти: "Чтобы объяснить, что это пенальти – достаточно трех слов. А объяснять, что пенальти не было, я буду два часа". (Константин Колмаков, Юлия Яковлева)

Ростов - Спартак

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