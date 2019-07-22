Александр Егоров оценил два эпизода с пенальти в матче "Ростов" - "Спартак"

Директор департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал спорные моменты в матче второго тура чемпионата России "Ростов" – "Спартак" (2:2).

– На Норманне пенальти был?

– На 13-й минуте он правильно поступил, не поставив пенальти на Норманне. У него ножки слабенькие, часто падал.

– А на Бакаеве?

– Пенальти назначен правильно. Отвечу словами Розетти: "Чтобы объяснить, что это пенальти – достаточно трех слов. А объяснять, что пенальти не было, я буду два часа". (Константин Колмаков, Юлия Яковлева)

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