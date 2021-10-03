«Ахмат» — «Спартак»: команды назвали стартовые составы. Соболев — в основе, Ларссон — вне заявки
Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Спартака» на матч 10-го тура Тинькофф чемпионата России. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.
Шведский форвард красно-белых Джордан Ларссон не попал в заявку московского клуба.
Стартовый состав «Ахмата»: Гудиев — Уциев, Семенов, Лысцов, Быстров — Тимофеев, Коновалов, Уткин, Харин, Полярус — Конате.
Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Нижич, Карапузов, Садулаев, Иналкаев, Кадыров, Себаи, Альсултанов.
Стартовый состав «Спартака»: Максименко — Айртон, Джикия, Жиго, Кофрие, Мозес — Умяров, Литвинов, Бакаев — Промес, Соболев.
Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Гапонов, Ломовицкий, Игнатов, Мельников, Денисов.
«Спартак» с 13 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» — 11-я строчка и 12 баллов.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Спартак»
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