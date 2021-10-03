«Локомотив» — «Ростов»: Худяков и Анджорин выйдут в стартовом составе
«Локомотив» на своем поле примет «Ростов» в матче 10-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
Место в воротах москвичей займет молодой Даниил Худяков, так как Гильерме пропускает встречу из-за дисквалификации.
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Пабло, Баринов, Куликов, Тикнизян, Марадишвили, Бека Бека, Керк, Анджорин, Камано.
Запасные: Савин, Матюнин, Ненахов, Сильянов, Иваньков, Жемалетдинов, Рыбчинский, Бабкин, Петров, Смолов, Лисакович.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Глебов, Сухомлинов, Алмквист, Гигович, Полоз, Комличенко.
Запасные: Бабурин, Поярков, Лангович, Хиджикадунич, Мелехин, Мамаев, Байрамян, Тугарев, Фольмер, Щетинин, Исик, Соу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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