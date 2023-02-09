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Сегодня, 13:32

Агент защитника «Зенита» Ренана опроверг информацию об интересе «Реала»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Роберт Ренан.
Фото Соцсети

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана, отреагировал на информацию о том, что футболистом интересуется мадридский «Реал».

«Реал» интересуется Ренаном и готов предложить 40 млн евро? Ничего из этого не соответствует действительности. Общался ли с представителями испанского клуба? Ложь», — сказал Гарсия «СЭ».

19-летний Ренан — воспитанник «Коринтианса», он провел за команду 13 матчей и сделал 1 результативную передачу. Игрок перешел в «Зенит» из бразильского клуба в начале января. Контракт защитника с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2028 года.

Футбол
ФК Зенит
ФК Реал
Роберт Ренан
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Ахмат – Оренбург
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Ростов – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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