Агент защитника «Зенита» Ренана опроверг информацию об интересе «Реала»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана, отреагировал на информацию о том, что футболистом интересуется мадридский «Реал».

«Реал» интересуется Ренаном и готов предложить 40 млн евро? Ничего из этого не соответствует действительности. Общался ли с представителями испанского клуба? Ложь», — сказал Гарсия «СЭ».

19-летний Ренан — воспитанник «Коринтианса», он провел за команду 13 матчей и сделал 1 результативную передачу. Игрок перешел в «Зенит» из бразильского клуба в начале января. Контракт защитника с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2028 года.