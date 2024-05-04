Сако: «Я рад, что подписал контакт с «Ростовом»
Сако подтвердил, что подписал полноценный контракт с «Ростовом»
Защитник «Ростова» Умар Сако подтвердил, что подписал полноценное соглашение с желто-синими.
«Контракт? Конечно, я очень рад, что мы подписали соглашение. Я наслаждаюсь временем, проведенным в «Ростове», — приводит «РБ Спорт» слова Сако.
Сако перешел в «Ростов» на правах аренды в конце января 2024 года. Всего за ростовчан 28-летний ивуарийский защитник провел 10 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
На данный момент «Ростов» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками.
Источник: РБ Спорт
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|4.05
|17:00
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
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|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
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|6.05
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ЦСКА – Рубин
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|6.05
|20:30
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Локомотив – Ростов
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Матео Кассьерра
Зенит
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Джон Кордоба
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|14
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|П
|
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Локомотив
|12
|
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Константин Тюкавин
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Квинси Промес
Спартак
|6
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|1
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|3
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|1
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