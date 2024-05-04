Сако: «Я рад, что подписал контакт с «Ростовом»

Сако подтвердил, что подписал полноценный контракт с «Ростовом»

Защитник «Ростова» Умар Сако подтвердил, что подписал полноценное соглашение с желто-синими.

«Контракт? Конечно, я очень рад, что мы подписали соглашение. Я наслаждаюсь временем, проведенным в «Ростове», — приводит «РБ Спорт» слова Сако.

Сако перешел в «Ростов» на правах аренды в конце января 2024 года. Всего за ростовчан 28-летний ивуарийский защитник провел 10 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

На данный момент «Ростов» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками.