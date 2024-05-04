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Баранник: «Алипу в пару нужен «хозяин», он не обладает «шефскими» способностями»

Алина Савинова
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Экс-футболист «Зенита» и бывший глава селекционного отдела сине-бело-голубых Дмитрий Баранник поделился мнением об игре казахстанского защитника Нуралы Алипа в клубе.

«Не претендую на стопроцентную объективность, но для меня образ этого игрока понятен — это силовой центральный защитник. Однако в паре ему нужен, так сказать, «хозяин». Вот таким игроком представляется купленный зимой Нино. Нуралы же не обладает «шефскими» способностями, но у него есть характер. В последнем матче с ЦСКА он с Родригао играл, а тому тоже нужен хороший «хозяин». Оба выглядят разрозненными защитниками. Вот как раньше Эрик Хаген был. Тому тоже рядом нужен был другой игрок, более рассудительный и так далее», — цитирует Баранника Legalbet.kz.

Алип играет за «Зенит» с января 2022 года. Сначала он выступал за сине-бело-голубых на правах аренды, а в конце 2022-го клуб подписал с ним полноценный контракт. В текущем сезоне 24-летний защитник провел 32 матча во всех турнирах за «Зенит».

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Нуралы Алип
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
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ЦСКА – Рубин
 - : -
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