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Колыванов: «Динамо» провалило Кубок, теперь нужно выигрывать все четыре последних матча в РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился мыслями в преддверии матча бело-голубых против «Сочи» в 27-м туре РПЛ.

«У «Сочи» остается все меньше и меньше шансов остаться в РПЛ, хотя по составу они не аутсайдеры. «Динамо» же борется за чемпионство, три очка отставания от первого места — это немного. «Динамо» до конца чемпионата нужно идти поступательно, три последних матча в РПЛ уже выиграны. Да, Кубок провалили, поэтому скидок уже никаких быть не должно. Обязаны обыгрывать «Сочи», чтобы сохранять интригу чемпионства. Правда не все зависит от «Динамо», но им нужно выигрывать все четыре последних матча. Вся борьба впереди», — цитирует Колыванова Legalbet.

Матч между «Динамо» и «Сочи» состоится в воскресенье, 5 мая, в Москве. Начало игры — в 16.30 по местному времени.

Источник: Legalbet
Игорь Колыванов
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РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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