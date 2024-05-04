Саша Илич: «Спартак» — фаворит. Но «Пари НН» должен быть лучше подготовлен психологически»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Спартака» в 27-м туре РПЛ.

«Это будет очень тяжелый матч. Давайте будем честны, «Спартак» — фаворит. Но мы должны быть лучше подготовлены психологически. К тому же, играем дома. Это наше большое преимущество», — сказал Илич «СЭ».

Игра пройдет в Нижнем Новгороде 5 мая и начнется в 19.00 по московскому времени.