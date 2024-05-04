«Оренбург» — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч РПЛ

«Оренбург» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч 27-го тура чемпионата России.

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Адамов, Хотулев, Перес, Томпсон, Башич, Флорентин, Горбани, Воробьев, Мансилья.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Костанца, Бабакин, Салтыков, Рахманович, Орозко, Шитов.

Матч пройдет на стадионе «Газовик». Начало — в 17:00 по московскому времени.