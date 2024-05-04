Илья Вахания верит, что «Зенит» станет чемпионом России в этом году

Защитник «Ростова» Илья Вахания заявил, что симпатизирует «Зениту» в чемпионате. Футболист является воспитанником академии сине-бело-голубых.

«В чемпионской гонке симпатизирую «Зениту», конечно. Что с ним происходит? Я не знаю, надо быть в команде, чтобы ответить. Что приходит на ум, когда смотрю на их статистику? Наверное, они привыкли к победам. Думают, что все будет так же легко, как это было в прошлые годы.

Увидим ли мы нового чемпиона? Не знаю. В последнем туре с «Зенитом» будем играть на победу», — цитирует Ваханию «РБ Спорт».