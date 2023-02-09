Шитов рассказал, как «Спартак» закрывал вторую команду

Нападающий московского «Спартака» Владислав Шитов, выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов», рассказал, как московский клуб закрывал вторую команду.

«Тяжело. С одной стороны, он нам помог, все в этой команде возмужали. Но если посмотреть на Даниила Зорина и Павла Мелешина в «Спартаке», то они бы сейчас играли во второй команде, а не за основу. И кто знает, что было бы потом. Как узнали? Мы вернулись с последнего матча. На следующий день в 7 часов утра был сбор на стадионе, и нам сказали: «Извините, но так бывает». Нас поблагодарили за сезон, сказали, что мы молодцы, все прогрессируем, надо продолжать в том же духе, но у клуба сейчас нет возможности, чтобы обеспечивать еще и «Спартак-2», поэтому команду закрывают», — приводит слова Шитова «РБ Спорт».

23 мая 2022 года красно-белые объявили, что руководство клуба приняло решение закрыть проект «Спартак-2». Существование команды было признано нецелесообразным.

Вторая команда «Спартака» существовала с 1992 по 2000, а также с 2013 по 2022 год. Коллектив становился чемпионом 3-й зоны второго дивизиона первенства ПФЛ в 1992 году, побеждал в 3-й зоне третьей лиги ПФЛ в 1994-м, а также выигрывал второй дивизион (зона Запад) в сезоне-2014/15.