Источник: «Реал» предложит «Зениту» 40 миллионов евро за Ренана

«Реал» планирует предложить «Зениту» 40 миллионов евро за защитника Роберта Ренана, сообщает Jovem Pan Esportes.

По информации источника, руководство мадридского клуба следит за футболистом на протяжении всего молодежного чемпионата Южной Америки и планирует сделать предложение по его завершению.

Бразильский защитник перешел в питерскую команду 10 января бесплатно в рамках обмена с «Коринтиансом» на нападающего Юри Алберто.

В текущем сезоне Ренан сыграл за бразильскую команду 17 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 2 миллиона евро.